Biomasse e sicurezza dei fiumi, Rete Imprese sostiene il progetto del Parco

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi il Parco di Montemarcello Magra Vara ha incontrato Rete Imprese La Spezia per illustrare e approfondire il progetto di manutenzione e conservazione dei fiumi, gestione delle biomasse e sicurezza del territorio.

Alla presenza di Lorenzio Servadei (Confcommercio), Giuliana Vatteroni (CNA), Fabio Lombardi (Confesercenti) e Gregorio Ravani (Confartigianato) il Commissario Tedeschi ha introdotto le questioni strategiche che hanno portato alla formulazione del Progetto, e il Direttore, Antonio Perfetti, ha realizzato la presentazione tecnica della proposta progettuale che ha visto l’impegno di alcuni dei migliori professionisti in campo ambientale e economico.

Si è passati quindi ad una disamina delle opportunità ambientali, sociali ed economiche che il progetto può innescare a livello territoriale, in ambito di bacino, che scaturiscono finalmente da una visione strategica sulla qualità ambientale dei nostri fiumi e sulla loro gestione/conservazione che porti almeno in parte a considerare risorsa quello che oggi è visto unicamente come un costo: il legname spiaggiato.



Il confronto ha portato ad una condivisione dei fini e della visione interdisciplinare del progetto che cerca di spostare dalla sola logica emergenziale abbinando quella di manutenzione del territorio programmata e preventiva; e valutando infine, l’importanza di obiettivi di economia circolare e sviluppo dell’occupazione locale le Associazioni si sono impegnate a sostenere ed a seguire il Progetto nel suo iter.