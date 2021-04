Biomasse, Orlando sostiene progetto del Parco: "Può andare in porto"

Sarzana - Val di Magra - Riceve anche il sostegno del Ministro del lavoro Andrea Orlando il progetto del Parco di Montemarcello Magra Vara su biomasse e sicurezza dei fiumi presentato anche in Regione nelle scorse settimane dall'ente. Questa mattina l'esponente del Governo Draghi accompagnato dal consigliere regionale Davide Natale ha infatti incontrato il commissario Tedeschi e il direttore Perfetti nella sede di Via Paci a Sarzana, e al termine ha assicurato: “E' stato fatto un lavoro molto positivo e mi farò parte attiva con il collega Cingolani che si occupa della transizione ecologica sperando che anche la Regione lo sostenga con la dovuta attenzione perché questi sono i progetti che possono andare in porto”. L'obiettivo del Parco è infatti quello di far rientrare il piano fra le richieste che la Liguria effettuerà per il Next Generation Eu.

“Il progetto di manutenzione e gestione di fiumi e biomasse – ha osservato Tedeschi – passa da ordine emergenziale a programmatico, guarda al futuro e alle nuove generazioni con progetti di bacino contempla elementi che l'Unione Europea ha posto come pilastri del Recovery Plan”.



“Il riutilizzo dei materiali è la grande sfida che ci troviamo di fronte – ha sottolineato Orlando – ci sono tonnellate di materiale che ogni anno potrebbero produrre energia in modo diverso con un impatto anche occupazionale che di questi tempi non è affatto trascurabile. Il progetto si integra nei requisiti del Piano nazionale di ricostruzione e resilienza e può avere un futuro. A livello nazionale stanno arrivando progettazioni un po' dell'altro secolo, molte delle quali utili ma non corrispondenti ai criteri del Recovery come lo è invece questa che punta alla sicurezza del territorio ma con interventi di prevenzione. Si tratta – ha concluso – di un modello non solo replicabile ma anche esportabile, che può trovare appoggio anche nei bacini contigui”.



Il consigliere regionale Pd Davide Natale – il cui ordine del giorno sul legname spiaggiato è stato da poco approvato all'unanimità – ha invece evidenziato come la proposta del Parco “risolva il problema a monte per evitare conseguenze a valle. La cosa fondamentale è il passaggio da emergenza a prevenzione con un progetto che punta fortemente su un'economia circolare di grande respiro. Dobbiamo lavorare molto sulle cooperative di comunità – ha concluso – perché attualmente non c'è una normativa specifica ma possono avere un ruolo importantissimo”.