Biodigestore, due società ricorrono contro l'ok al progetto

Sarzana - Val di Magra - La Provincia della Spezia ha deciso di costituirsi di fronte al Tribunale amministrativo della Liguria sul fronte dei ricorsi contro l'ok al biodigestore di Saliceti, ricorsi, in particolare, che impugnano gli atti che hanno consentito di arrivare al provvedimento autorizzatorio, a favore di Recos, società appartenente al gruppo Iren. A rivolgersi alla magistratura amministrativa i Comuni di Vezzano e Santo Stefano Magra – quest'ultimo con 'motivi aggiunti', visto che il suo ricorso va a implementare quello precedentemente formulato contro il verbale della conferenza dei servizi -, ma non solo: ci sono anche i ricorsi di due realtà aziendali limitrofe all'area dove Recos intende edificare l'impianto di trattamento e il recupero della frazione organica, un'area produttiva e caratterizzata da servizi per l'autotrasporto. In particolare, a ricorrere contro l'ok al progetto sono state la società Kerotris e la Vedesella srl/Carlo Agnese spa, parte delle proprietà delle quali, si apprende, andrebbero incontro a procedure di esproprio per consentire la realizzazione del presidio industriale, che sorgerebbe accanto al già presente impianto Tmb. All'avvocato della Provincia l'incarico di rappresentare e difendere l'ente, con la convinzione da parte di Via Veneto che "è opportuno e necessario costituirsi in giudizio per resistere ai suddetti ricorsi e per sostenere la piena legittimità degli atti assunti da questo ente”.