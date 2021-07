Bambini speciali, una giornata di "Jet sky therapy" con Fabio Incorvaia

Sarzana - Val di Magra - Una giornata di sport e di festa dedicata ai bambini speciali, voluta dal sindaco e assessore alle pari opportunità di Sarzana, Cristina Ponzanelli, proprio nello specchio d'acqua di fronte alla spiaggia di Marinella dedicata alle persone speciali.



Scatena sempre una vera e propria tempesta di emozioni la “Jet Ski Therapy”, il progetto con cui il sette volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia porta i bambini speciali a vivere un’emozione unica. L'appuntamento con il campione è per sabato 7 agosto, dalle ore 10 alle 18: vedremo tante emozioni, urla di gioia e di “paura”, tanti sorrisi e risate assicurate per tutti.



“Sport e disabilità si incontrano perché con la follia si possono realizzare grandi sogni!”: è questo lo slogan dell'evento a cui tutte le persone con abilità diverse e in particolare i bambini possono partecipare, gratuitamente, mettendosi in contatto per prenotare la partecipazione con i nostri servizi sociali, telefonando allo 0187/614459 o scrivendo a distretto@comunesarzana.gov.it .



“Solidarietà, sport e la bellezza del nostro territorio per una giornata speciale e straordinaria dedicata a persone altrettanto speciali – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli-. La diversità non è mai un limite ma straordinaria ricchezza, e tanti ragazzi speciali vivranno un’esperienza unica. La loro felicità contagerà ognuno di noi, per una giornata che non dimenticheranno e che insieme ricorderemo a lungo. Impariamo ogni giorno da loro e impareremo tantissimo in questa giornata, i loro sorrisi saranno un ricordo emozionante che resterà con noi per sempre”.



Saranno decine i ragazzi speciali che saliranno a bordo della moto con Fabio Incorvaia e insieme sfrecceranno nelle acque del nostro mare disegnando figure sull’acqua e vivendo momenti di puro divertimento che, di certo, difficilmente dimenticheranno. Il tutto, ovviamente, in piena sicurezza, nel rispetto delle disposizioni anti-covid, sotto il controllo e con l'assistenza degli uomini della Capitaneria di Porto. Non solo. A rendere la giornata ancora più speciale ci saranno gli splendidi cani di “ANPAS- Il Branco-Cinofili da Soccorso” che sorveglieranno l'area e che parteciperanno con i loro istruttori a esercitazioni e dimostrazioni. Non mancheranno i momenti per rilassarsi e godersi un mini rinfresco. Poi al termine della giornata consegna di coppe e medaglie e immancabile foto ricordo con il campione del mondo di moto d'acqua Fabio Incorvaia. Per tutta la giornata il parcheggio di fronte alla spiaggia dedicata alle persone speciali - e per la quale da quest'anno l'Amministrazione sarzanese ha investito su un progetto più ampio mettendo a disposizione più fondi affidandolo per un più lungo arco temporale- sarà interamente riservato alle persone con bisogni speciali che parteciperanno all'evento.L'evento, come detto, è organizzato dai servizi sociali del Comune di Sarzana, guidati dal dirigente Franco Nicastro in collaborazione con la Croce d'Oro di Albissola Marina, Coopselios, ASD UISP NUOTO Valdimagra, I Ragazzi della Luna, Sport Ability e Anpas -Il Branco-Cinofili da Soccorso. Main sponsor Consorzio Blu e Latte Tigullio.