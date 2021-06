Avis di Ameglia chiama a raccolta i donatori

Sarzana - Val di Magra - L'AVIS Comunale di Ameglia chiama a raccolta i donatori di sangue e chiunque volesse diventare tale domenica 27 giugno dalle ore 8:00 alle ore 11:00 presso il parcheggio antistante il Bar MIRO' di Via Cafaggio per una raccolta di sangue con l'utilizzo dell'Autoemoteca.



Per gli aspiranti donatori sarà sufficiente riempire alcuni moduli e sottoporsi ad un piccolo prelievo di sangue preliminare.

La donazione vera e propria sarà fatta in un secondo momento una volta ricevuti gli esiti. Tutti gli esami sono gratuiti, unici requisiti avere tra i 18 e i 60 anni, pesare almeno 50 kg, essere in buona salute e condurre uno stile di vita sano. Nel rispetto delle norme anti covid è obbligatoria la prenotazione al numero 3452349659. Sono necessari i documenti identificativi e il libretto del donatore per chi già lo possiede.

Colazione offerta da AVIS e un simpatico omaggio per tutti i partecipanti. Chi dona sangue sangue salva una vita. I nostri volontari aspettano numerosi.