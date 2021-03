Asfaltature strade provinciali, ad Arcola seguirà Romito Magra

Sarzana - Val di Magra - Procedono su più fronti, secondo un piano di intervento che copre sia le opere di manutenzione ordinaria che straordinaria, le attività di asfaltatura e riqualificazione del manto stradale programmate dalla Provincia della Spezia lungo tutta la rete viaria di competenza, attività che si sommano con gli altri piani di messa in sicurezza. Negli ultimi giorni il servizio tecnico della Provincia ha attivato il “cantiere mobile” nella zona della Val di Magra, iniziando il piano di asfaltature lungo la Strada Provinciale SP19 nell’area Arcola. Specifici interventi riguarderanno le località Madonna degli Angeli e Monti.



Conclusa la fase in atto, si proseguirà con la regolare programmazione degli interventi secondo il crono programma sviluppato dai tecnici. Il cantiere verrà così trasferito sulla Strada Provinciale SP331 nella zona di Romito Magra, ripristinando alcuni tratti ammalorati di asfalto nella zona vicino al borgo. Il tutto si svolgerà grazie all’impiego di un “cantiere mobile” che permette di operare senza arrivare alla chiusura delle strade e limitando al minimo i disagi o i vincoli alla viabilità.

In parallelo si sta sviluppando anche l’attività di messa in sicurezza delle grandi infrastrutture, in particolare sulla rete dei ponti. Infatti si è appena concluso un intervento generale di messa in sicurezza e manutenzione lungo la Strada Provinciale SP21 Sarzana-Marinella, questo secondo una programmazione a lungo termine. Nello specifico vi è stata la sostituzione delle ringhiere ammalorate lungo i ponti nella zona, dove, in alcuni tratti, erano completamente fatiscenti.



Il servizio di manutenzione delle strade ed il settore viabilità, area di riferimento delegata dal Presidente Pierluigi Peracchini alla neo Consigliera Rita Mazzi, ha la competenza su di un patrimonio di circa 550 Km di strade. Alla risoluzione di problematiche straordinarie si sommano i previsti programmi di manutenzione ordinaria. Nel primo caso il settore tecnico dell’Ente deve spesso gestire, con opere di somma urgenza, interventi di ripristino per garantire le condizioni di sicurezza e per evitare la chiusura delle strade Questo non ha però limitato il programma di opere manutentive in corso di esecuzione dal 2020 e che si protrarrà, su tutte le aree, anche nell’anno in corso.