Asfaltature, il cantiere mobile della Provincia nel comune di Arcola

Sarzana - Val di Magra - Procedono le attività di asfaltatura e riqualificazione del manto stradale che la Provincia della Spezia ha disposto lungo tutta la rete viaria di competenza. Si tratta di una serie di interventi che, contemporaneamente, si svolgono in più aree del territorio spezzino. In queste ore si è chiusa l’opera puntuale prevista nella zona di Arcola, compreso l’intervento all’interno del borgo. Negli ultimi giorni il servizio tecnico della Provincia ha infatti attivato un secondo “cantiere mobile” nella zona della Val di Magra, dove è stato già terminato il piano di asfaltature lungo la Strada Provinciale SP19 nell’area Arcola. Specifici interventi hanno riguardato le località Madonna degli Angeli, Baccano e Monti, questo alla luce di molte istanze arrivate dal territorio che hanno trovato attenzione da parte dei tecnici provinciali. Lo stesso è avvenuto nel centro storico dove la strada di competenza della Provincia è fondamentale anche nel contesto della realtà quotidiana, non solo per l’aspetto viabilistico, del borgo.



Conclusa la fase che ha interessato Arcola il “cantiere mobile” ha, così, già proseguito verso una nuova tratta stradale, mantenendo la regolare programmazione degli interventi secondo il crono programma sviluppato dai tecnici, ed arrivando nella Sp331 nella zona di Romito Magra, L’opera prevede anche di ripristinare alcuni tratti ammalorati di asfalto nella zona vicino al borgo. Proprio alla luce della particolare situazione del territorio, ovvero al fatto che la strada procede in un percorso altamente urbanizzato, l’Ufficio tecnico della Provincia aveva preventivamente interessato Acam per richiedere la messa in quota dei chiusini dei contatori in modo da poter livellare al meglio il nuovo manto di asfalto. Il fatto che anche questo intervento si svolgerà grazie all’impiego di un “cantiere mobile” che permette di operare senza arrivare alla chiusura delle strade, si potrà garantire che saranno limitati al minimo i disagi o i vincoli alla viabilità.



Via Veneto sta stilando un nuovo programma di manutenzioni a lunga scadenza che interesserà, ancora una volta, l’intera rete stradale provinciale. Contemplando un piano triennale, si tratta di operare su decine di opere infrastrutturali come ponti, cavalcavia e gallerie per la cui manutenzione straordinaria si potrà accedere al nuovo fondo ministeriale per la messa in sicurezza. Per accedere a tutte le risorse possibili la Provincia sta già realizzando un programma per presentare progetti concrei e realizzabili. Da una prima stima, in attesa di avere dati certi, al territorio spezzino dovrebbero essere assegnati fondi per circa otto milioni di euro su tre anni. Nei prossimi giorni la cifra precisa sarà ufficializzata. La Provincia della Spezia oggi ha la competenza su di un patrimonio di circa 550 Km di strade. “Il bel tempo sta garantendo un’accelerazione nelle attività che si svolgono nei tanti cantieri che abbiamo aperto lungo la rete stradale provinciale - commenta il Presidente Pierluigi Peracchini - Il lavoro non si è comunque mai interrotto, specialmente per le opere primarie e strategiche. Nei prossimi mesi proseguiremo con il piano delle asfaltature che si sta svolgendo a pieno regime, in parallelo ci sono gli interventi di messa in sicurezza viaria. La conferma di essere stati inseriti nel piano di finanziamenti per i progetti di manutenzione straordinaria dei ponti, promosso a livello nazionale, ci ha dato la possibilità di dare il via ad un nuovo programma".