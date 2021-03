Arcola, rimossi tutti gli ingombranti dalla zona parco

L'assessore Romeo: "Non appena la regione rientrerà in zona gialla interverremo con il coinvolgimento di volontari per il totale recupero dell’area esterna, compreso il laghetto di pesca sportiva".

Sarzana - Val di Magra - Il comune di Arcola continua la sua battaglia contro gli incivili che si ostinano ad abbandonare rifiuti ingombranti nell’area del Parco Fluviale. "Sabato mattina - annuncia l’assessore all’ambiente Salvatore Romeo - grazie alla disponibilità di Iren Spa, che ringrazio per la sempre pronta collaborazione, sono stati rimossi tutti i rifiuti abbandonati nella nostra zona parco. Nella stessa giornata abbiamo iniziato anche i lavori di pulizia dell’ex campo Picedi, sempre al Piano di Arcola. Non appena la regione rientrerà in zona gialla interverremo con il coinvolgimento di volontari per il

totale recupero dell’area esterna, compreso il laghetto di pesca sportiva".