Arcola, nuovo rilevatore di velocità sull'Aurelia

Sarzana - Val di Magra - "Nell’ottica dell’aumento del livello di sicurezza sulla via Aurelia e sulla SP331 continua il potenziamento delle misure di controllo delle infrazioni al codice della strada (velocità, violazioni sulle certificazioni degli autoveicoli, superamento del tasso alcolemico alla guida, rca, collaudi, revisioni)". Lo annuncia sulla sua pagina Facebook la sindaca di Arcola, Monica Paganini.

"In particolare - spiega la prima cittadina -, sulla via Aurelia Nord dalla metà di luglio sarà attivo un rilevatore di velocità bidirezionale posto al limite del Centro Abitato. La velocità di marcia sarà pertanto controllata sia in entrata che in uscita dal Centro abitato h24".