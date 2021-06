Sarzana - Val di Magra - Ci sono arcolani che portano alto il nome del borgo in Italia e nel mondo in molti settori, anche in quello sportivo. In questo 2021, nella stagione che si è appena conclusa, il 20enne arcolano Samuele Mulattieri si è distinto con 19 goal nel campionato di calcio olandese con la maglia del Volendam. Così l'amministrazione ringrazierà Samuele, sabato alle 17.30 presso i giardini della Mondoteca di Arcola.