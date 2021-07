Arcola, aperto il parcheggio di Via Trina

Sarzana - Val di Magra - È stato aperto stamani alle 11.00, dopo una breve cerimonia, il parcheggio Torre Park di Via Trina, ad Arcola. “L’inaugurazione formale dell’intera struttura presso la sala polifunzionale 'Pentagona' (della quale si concluderà l’allestimento nei prossimi giorni) è ufficialmente prevista entro la fine di agosto”, informano da Palazzo civico. Il parcheggio è fruibile secondo le norme stabilite dall'ordinanza diramata ieri, 30 luglio, e cioè: il divieto di accesso e sosta nella struttura per autocarri, per autovetture con altezza superiore a 2 metri, per autovetture alimentate con impianti a gas, motocicli e ciclomotori; nei primi due piani della struttura, per complessivi 72 stalli di sosta di colore giallo, vige il divieto di sosta eccetto alle autovetture dei residenti muniti di contrassegno residenti rilasciato attualmente per aree di parcheggio pubblico site in prossimità del centro storico;

nel piano terzo della struttura, per complessivi 19 stalli di colore blu, è consentita sosta libera alle autovettura di altre categorie di utenza (nella prima fase di gestione provvisoria senza pagamento); in tutta la struttura vige il divieto di sosta con rimozione coatta per i mezzi lasciati fuori dagli stalli tracciati.