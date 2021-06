Approvato il progetto definitivo per le nuove Poggi-Carducci

Sarzana - Val di Magra - Prosegue l'ambizioso percorso intrapreso dall'Amministrazione Ponzanelli verso la realizzazione del nuovo plesso scolastico Poggi-Carducci. Ieri infatti, dopo la presa d'atto con determinazione n.476 del parere favorevole espresso della Conferenza dei Servizi da parte del dirigente dell'area tecnica Giovanni Mugnani, è arrivato anche il via libera della Giunta Ponzanelli con l'approvazione in linea tecnica del "progetto definitivo relativo ai lavori di sostituzione edilizia complesso scolastico Poggi-Carducci – Lotto 1 e Lotto 2 per un importo complessivo di oltre 14milioni di euro”.

Un altro passo essenziale verso la realizzazione della nuova scuola, per consentire a IRE - la centrale di committenza del progetto - di andare avanti sul progetto esecutivo che porterà alla realizzazione del primo lotto dei lavori.

Prosegue dunque a tappe forzate il percorso di realizzazione del nuovo plesso scolastico sarzanese per il quale, come noto, Regione Liguria aveva investito con IRE sul progetto di fattibilità tecnico-economica, come caso campione per l'edilizia scolastica regionale e nazionale, stanziando oltre 3 milioni e 370mila euro sul fondo strategico regionale a cui, in seguito, si sono aggiunti gli oltre 4 milioni e 130mila euro intercettati dall'Amministrazione Ponzanelli dal bando statale del piano di edilizia scolastica triennale 2018/2020 e la richiesta per milione e 750mila euro a valere sul "conto termico" secondo le vigenti normative e le indicazioni in materia del GSE.

"Un passo essenziale - ha dichiarato il sindaco Cristina Ponzanelli - di un percorso complesso, quanto ambizioso. Ora proseguiamo nel lavoro di ogni giorno, consapevoli che i primi passi compiuti sono stati certamente positivi".

Ora, dopo l'ingente finanziamento già ottenuto per le fasi progettuali dei due lotti e della costruzione del primo, si chiude la fase di progettazione definitiva con la presa d'atto dei pareri ottenuti dalla Conferenza dei Servizi. Si apre così la fase di demolizione e la futura costruzione del primo lotto.

Infatti, la stazione appaltante IRE, dopo aver concluso le prime fasi di gara europea per individuare i progettisti della scuola, ha già avviato la manifestazione d'interesse per l'intervento di demolizione del primo lotto della scuola.



L'intervento, come noto, prevede la realizzazione del primo lotto del plesso scolastico Poggi-Carducci, non più idoneo per ragioni sismiche e normative, mediante un intervento di sostituzione edilizia con l'utilizzo di tecnologie di prefabbricazione con materiali ecologici, la realizzazione di una struttura aggiornata alle attuali esigenze della didattica, conforme alla vigenti normative ed efficiente dal punto di vista energetico e gestionale, nonché di rilevanza strategica per la città di Sarzana e dell'intera vallata del Magra.



Complessivamente, come detto, il progetto prevede un investimento di oltre 14 milioni di euro di cui circa 9 milioni per il primo lotto e 5 per il secondo, grazie al quale Sarzana avrà una struttura nuova, antisismica e sicura, superando gli annosi problemi di idoneità sismica del vecchio edificio; in più porterà a Sarzana anche un polo di aggregazione culturale quale "civic center" che potrà essere vissuto e sfruttato dall'intera città, capace di riqualificare e rigenerare tutto il quartiere.