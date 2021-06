Aperto il cantiere per sistemare le frane di Falcinello

Sarzana - Val di Magra - Sulla strada che conduce al borgo sarzanese di Falcinello sono iniziati i lavori di riduzione delle frane 8-9-10, che avranno una durata di 150 giorni continuativi e un importo totale di 320mila euro, finanziati da Comune (170mila) e Regione (150mila). Si tratta di un intervento particolarmente atteso dalla popolazione visto che dall'ottobre 2011 - periodo in cui si verificarono i movimenti franosi - in poi, in diversi punti la carreggiata ha subito riduzioni. "Nel tempo si sono verificati ulteriori distacchi di terreno - ha spiegato stamani il direttore dei lavori Stefano Vannucci - per cui era necessario intervenire. L'intervento consisterà nel consolidamento dell'asse stradale con micropali e nella creazione di un 'diaframma' verso valle con la messa in sicurezza della scarpata". La viabilità nei pressi del cantiere, che si sposterà a seconda del punto di lavoro, sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo.

"Questa è una giornata storica - ha affermato il sindaco Ponzanelli - non solo perché i cittadini aspettano da anni questi lavori, ma anche perché gli interventi più consistenti saranno completati entro l'autunno. Tutti vivremo quindi con più serenità il periodo più delicato sotto il profilo del maltempo. La frazione - ha aggiunto - sarà più sicura e fruibile così come merita".

"In casi come questi, con i cittadini che hanno atteso anni per la messa in sicurezza, bisogna chiedere scusa - ha proseguito l'assessore regionale Giampedrone - e io lo faccio anche per chi c'era prima. In Liguria abbiamo circa quindicimila fronti di frane e questo aveva un'alta priorità, mi fa piacere che si sia deciso di completarlo con interventi che consentiranno di affrontare l'autunno con minori preoccupazioni per la popolazione visto che queste è la strada più importante per raggiungere la frazione".

Soddisfazione condivisa a che dagli assessori comunali Campi e Torri che per le rispettive deleghe hanno seguito la vicenda.