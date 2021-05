Aperte le iscrizioni per l'asilo comunale di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - È partita la campagna di iscrizione all’anno scolastico 2021/2022 dell’asilo nido comunale “Zigo Zago” di Castelnuovo Magra.

"Si tratta di uno dei servizi più delicati ed importanti che offriamo alla nostra popolazione e a quella del Comune di Luni (essendo gestito congiuntamente) - si legge in una nota del Comune - ma anche uno dei più apprezzati, sia per la professionalità e capacità del personale impiegato, che per gli spazi a disposizione, recentemente rinnovati dall’Amministrazione Comunale.

Anche in questo ultimo anno davvero complicato, gli oltre trenta bambini ospitati hanno potuto trovare un servizio rispettoso delle prescrizioni di contenimento del contagio, ma allo stesso tempo familiare ed inclusivo. Le domande di iscrizione possono essere scaricate dal sito internet istituzionale dei due comuni. Ricordiamo, infine, che è possibile visitare la struttura ed ottenere tutte le informazioni utili contattando i riferimenti indicati all’interno dei siti istituzionali".