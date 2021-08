Antenna di via Fortino, Soprintendenza ha preso contatti col Comune

Sarzana - Val di Magra - “Qualsiasi lavoro di scavo, a qualsiasi profondità, così come ogni movimento di terreno, dovranno essere preceduti da una Relazione di Verifica Preventiva dell’Interesse archeologico”. È quanto scrive la direzione generale Archeologica belle arti e paesaggio rispondendo all'esposto presentato dal comitato Sarzana, che botta! Sull'antenna per la telefonia mobile in via Fortino.

“Siamo sollevati – scrive il comitato - di sapere che a seguito della segnalazione da noi inoltrata il 7 luglio, già il 22 i tecnici della sovrintendenza effettuavano un sopralluogo in sito per comprendere la portata del progetto di installazione di una antenna in via Fortino. Ieri – aggiungono - è arrivata la risposta ufficiale della sovrintendenza che ringraziamo per la disponibilità e celerità, in cui ci informa di aver preso contatti con il Comune per approfondire gli aspettilegati al vincolo di tutela dell'area, per avere la documentazione ufficiale e chiedere di sapere se sia stata eseguita la verifica preventiva dell'interesse archeologico. La sovrintendenza chiede anche lumi sul destino del Piano Impianti di teleradiocomunicazione, per il quale l'ente è chiamato a intervenire a tutela appunto del patrimonio e che era stato oggetto di una nota specifica del 2017.

Ci aspettiamo che l'Amministrazione accolga e approfondisca la questione dell'antenna in accordo con la Sovrintendenza. Il coinvolgimento dell'ente era uno dei primi suggerimenti arrivati da questo comitato contenuto anche nella petizione inviata il 16 luglio e per la quale ci aspettiamo la discussione in consiglio nel rispetto delle tempistiche come da Statuto Comunale. Ma il problema paesaggistico di tutela della collina di Sarzanello è solo la punta dell'iceberg, senza il piano delle antenne il Comune non ha strumenti per la tutela della salute dei cittadini dall'esposizione ai campi elettro magnentici”.