Antenna alla Fortezza, residenti preparano altra protesta

Cittadini pronti a scendere in piazza Matteotti il prossimo 19 agosto se non ferrà chiuso definitivamente il cantiere di via Fortino.

Sarzana - Val di Magra - Sta per raggiungere le 1000 firme la petizione dei residenti di via Fortino a Sarzana che si oppongono all'installazione di una nuova antenna per la telefonia cellulare. Una mobilitazione che in meno di un mese si è estesa ad altri cittadini che hanno sposato la causa di chi si oppone all'impianto alto 25 metri che verrebbe posizionato a breve distanza dalla Fortezza di Sarzanello, simbolo della città. Per questo dopo le due precedenti mobilitazioni, i leader della protesta Cecati, Angelotti e Zecchi, stanno lavorando ad una nuova manifestazione che questa volta porterebbe la protesta in piazza Matteotti, davanti al Comune, per la sera del 19 agosto, per chiedere all'amministrazione la chiusura definitiva del cantiere già bloccato all'ente che intanto attende il parere dell'avvocato incarico di studiare la situazione e valutare ogni possibile soluzione.

Residenti che intanto valutano anche se intraprendere la strada del referendum cittadino ai sensi dell'articolo 84 del regolamento del Consiglio Comunale dove intanto in passato era transitato il piano delle antenne che deve ancora essere definitivamente aggiornato e completato.