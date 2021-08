Antenna alla Fortezza, cittadini: "Faremo il giro di tutti i quartieri"

Sarzana - Val di Magra - "Faremo il giro di tutti i quartieri di Sarzana, incontreremo i rappresentanti delle consulte al fine di trovare un accordo e delle linee di indirizzo contro le installazioni non controllate delle antenne di telefonia mobile". Così Stefano Cecati e i cittadini di via Fortino alla Fortezza che da settimane si oppongono alla nuova antenna WindTre.

I residenti chiedono infatti un "piano delle antenne finalmente adeguato alla nostra città. Giovedì 19 agosto alle ore 19 in piazza Luni parleremo del nostro progetto a tutela del nostro patrimonio storico culturale. La Fortezza non si tocca".