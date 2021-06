Anche Santo Stefano sostiene la borsa di studio intitolata a Lorenzo Vincenzi

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano di Magra ha deciso di sostenere l’iniziativa promossa dall’Istituto d’Istruzione Superiore Parentucelli-Arzelà di Sarzana di creare una borsa di studio in memoria del Prof. Lorenzo Vincenzi per giovani meritevoli.



Su proposta del dirigente scolastico, Prof. Generoso Cardinale, il Parentucelli-Arzelà, punto di riferimento per la formazione dei giovani di tutta la Val di Magra, ha infatti previsto l’istituzione di una borsa di studio per mantenere vivo il ricordo e onorare la memoria del Prof. Vincenzi, scomparso alcuni mesi fa, chiedendo ai Comuni del territorio di contribuire ad ampliare la somma messa a disposizione dall’Istituto stesso.



“Il nostro comune contribuirà alla causa con 500 euro – ha dichiarato la sindaca Paola Sisti – Premiare il merito e incoraggiare gli studi per la crescita personale, sia umana che culturale, avendo come esempio lo straordinario modello di professionalità e umanità incarnato dal Prof. Vincenzi, ci è sembrata una scelta naturale e doverosa.”



La borsa di studio in questione verrà elargita agli studenti diplomati e particolarmente meritevoli da una Commissione appositamente costituita, al fine di sostenere il più grande numero di ragazzi nel loro percorso di studi.