Amministrazione amegliese replica al Comitato: "Attacchi aggressivi"

Sarzana - Val di Magra - "Il Comitato Bocca di Magra continua a lanciare invettive sulla stampa e sui canali social contro l'amministrazione connotandosi chiaramente in maniera politica, contrariamente a quanto dichiarano, e questa ultima polemica ne è la dimostrazione - dicono gli assessori Bernava e Cadeddu- La pedonale nel colore blu è presente a Bocca di Magra da diversi anni e questo intervento va a completare un percorso pedonale già presente nelle altre aree del paese (da via Sans Facon in collegamento a via Don Celsi) e va incontro alla necessità di eliminare le barriere architettoniche legate agli attraversamenti e ai nuovi ingressi nella piazza e la sosta selvaggia delle vetture".



"Con lo spostamento delle fioriere - proseguono i due assessori amegliesi - la razionalizzazione degli spazi e la creazione di questa area ciclopedonale con attraversamenti e relativa segnaletica stiamo andando a delineare gli spazi in modo preciso. Inoltre la scelta del colore, fatta alcuni anni fa sia per la frazione di Bicca di Magra che Fiumaretta, e' legata anche a studi che lo individuano come il più adatto e il più riconoscibile per persone con disturbi dello spettro visivo e trattandosi di segnaletica non è un aspetto secondario. Va inoltre fatto notare che il lavoro verra' ultimato nei prossimi giorni con la segnaletica orizzontale di colore bianco. Ci stupisce come qualunque iniziativa a Bocca di Magra venga accolta dal Comitato in maniera tanto aggressiva, verrebbe da pensare che preferirebbero un'amministrazione che non faccia niente, che non si impegni per portare migliorie al territorio altrimenti come sarebbe possibile che anche la segnaletica orizzontale diventi una notizia negativa? Gli interventi nella piazza costituiscono un grande passi avanti nella cura del territorio e hanno portato alla costituzione di un parco giochi del costo di 150mila euro, cosa che mai il Comune di Ameglia si sarebbe potuto permettere senza il sostegno della Regione Liguria ed investimenti in questa area per circa 800 mila euro. Le problematiche che si presentano in ogni cantiere si risolvono passo passo, il dialogo è importante e siamo assolutamente disponibili - concludono gli assessori- ma se fatto di ascolto, rispetto verso il lavoro altrui e buona fede altrimenti non chiamatelo comitato apolitico per favore".