Alexia, Rania e Serena danno manforte all'Ufficio eventi del Comune

Sarzana - Val di Magra - Alexia Barrientos, Rania Hammoude e Serena Linari, studentesse dell’Itct Fossati della Spezia, indirizzo turistico, hanno iniziato il percorso formativo in Pcto (ex alternanza scuola lavoro) presso l’Ufficio eventi del comune di Arcola, garantendo il punto accoglienza spettatori durante il cinepicnic organizzato nei giardini di via Valentini. Tutor interno è Daniela Tresconi, tutor della scuola Silvia Segalla. Il progetto, sottoscritto dalla scuola e dal Comune, prevede la partecipazione durante il periodo estivo agli eventi, alle visite guidate e alla promozione social delle manifestazioni. La scorsa settimana, seguite dal tutor interno, hanno effettuato un percorso a piedi nel borgo di Arcola per conoscere i principali punti di interesse storico e a breve effettueranno la camminata anche nel borgo di Trebiano per l’organizzazione dell’evento dedicato alla magia verde che avrà luogo domenica 8 agosto.