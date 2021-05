Affidata la spiaggia libera di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha affidato questa mattina il servizio di pulizia, salvataggio e contingentamento della spiaggia libera più grande di Marinalle all'associazione temporanea di impresa denominata “La Spiaggia”. Si tratta dell'unica ricevuta da Palazzo Roderio per quanto riguarda il tratto di 350 metri che va dalla colonia “Sport e natura” al Bagno Roma”. La commissione appositamente nominata, ha però ritenuto di fare un'aggiudicazione “provvisoria” in quanto dall'offerta tecnica presentata non è stato possibile valutare gli apsetti relativi alla dislocazione di manufatti.

L'ati è invece formata da “La Tramontana” di Fabio Garbati, “Il Maestrale” di Fabio Aliboni e Paola Gherardi, “Il Grecale” di Riccardo Babbini e dalle due cooperative sociali sportive dilettantistiche “Ligea” e “Tat Coop”. Le imprese conferiranno inoltre mandato con rappresentanza irrevocabile a Garbati, con il servizio di salvataggio che sarà al 100% per il capofila, mentre gli altri servizi saranno divisi al 21% per la mandataria e al 19,75% alle mandanti.

L'affidamento dei servizi di salvataggio, contingentamento e pulizia delle spiagge libere, sarà a titolo gratuito.