Acqua della Liguria, parte il concorso Anbi Liguria

Sarzana - Val di Magra - "Inviate i vostri scatti all'acqua della Liguria: quella che racconta l’ingegno dell’uomo nell’irrigazione e quella dei corsi nei quali risaltano i lavori di bonifica. Mandateci le immagini dell’acqua che celebrano il valore per l'economia e il paesaggio, l'innovazione e la storia, il territorio e l'ecosistema". È questo l’invito di Anbi Liguria (l’associazione dei consorzi di bonifica e irrigazione, con sede a Sarzana, nella storica sede del Canale Lunense, sia ai dilettanti sia ai professionisti della fotografia, a conoscere la loro interpretazione della risorsa acqua dolce.



Fino al prossimo 26 ottobre, seguendo il regolamento sul sito www.obiettivoacqua.it, si può partecipare alla terza edizione del concorso nazionale denominato appunto ‘Obiettivo Acqua’. L’organizzazione porta la firma di Anbi, Coldiretti e Fondazione Univerde che, tra le menzioni, hanno deciso di inserirne una tutta ligure dal tema: ‘Liguria-acqua e canali: il senso di una vita e di un’epoca’.



“Dietro all’acqua – osserva Francesca Tonelli, presidente di Anbi Liguria – c’è tanta bellezza, tanto significato, tanto ingegno, dimostrato in passato da coloro che hanno costruito grandi opere idrauliche ancora oggi in uso e funzionanti per portare acqua all’attività dell’uomo. Aspettiamo gli scatti fatti durante una passeggiata e il tempo libero, mentre si rientra a casa e mentre si va al lavoro, foto che possono sensibilizzano l'opinione pubblica sul tema dell’acqua”.