A scuola nel pieno dell'estate per riscoprire la socialità

Sarzana - Val di Magra - L'istituto 'Parentucelli-Arzelà' di Sarzana, in questi mesi pandemia, ha fatto suo lo slogan 'La scuola non si ferma': da subito i docenti, sostenuti dal dirigente, Generoso Cardinale, dalla vicepresidenza e dal Team digitale, hanno reinventato l’attività didattica superando anche le difficoltà tecniche a cui nessuno poteva essere preparato, vista l'eccezionalità della situazione.

In particolare, nel corso dell'ultimo anno scolastico, l'istituto sarzanese ha profuso grande impegno per adeguare le attività a fronte di una situazione difficile da gestire anche per la sua imprevedibilità. L'istituto ha operato cercando di sostenere studenti e genitori, spesso in difficoltà per il prolungarsi della didattica a distanza, e ora che l'anno scolastico si è concluso, raccogliendo le richieste delle famiglie, il Parentucelli-Arzelà ha aderito al progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione, 'La scuola d’estate: un ponte per il nuovo inizio', progetto che mira a prolungare le attività scolastiche nell'estate in corso e prevede tre fasi, la prima di potenziamento degli apprendimenti, la seconda di potenziamento della socialità, la terza di introduzione al nuovo anno.



Il Parentucelli-Arzelà nel mese di giugno ha proposto agli studenti alcuni incontri, tenuti dai docenti della scuola e dedicati alle discipline fondamentali nei vari indirizzi di studio attivi nell'istituto. Anche a settembre sono previste attività analoghe, mentre per i mesi di luglio e agosto, in linea con le indicazioni del progetto ministeriale, la proposta della scuola dà spazio ad iniziative che permetteranno agli studenti di socializzare in contesti culturalmente significativi.



Pertanto, è previsto un programma variegato di attività di interesse artistico e musicale, uscite sul territorio, analisi e confronto su questioni di interesse collettivo e un Laboratorio di teatro fisico. La prima di queste proposte è curata da “L’egalité”, associazione attiva a Sarzana dal 2011 sui temi dei diritti sociali e civili dell'uomo, la seconda è invece promossa da Giovanni Berretta, che da anni collabora con il “Parentucelli-Arzelà”, anche come docente della curvatura teatrale del Liceo classico.



Le attività promosse da “L’egalité” nell'ambito del progetto “La scuola d’estate” si articolano su giornate diverse a partire dal 15 luglio al 20 agosto (per iscriversi, inviare una mail a info@legalite.net, o contattare il 346 7865853, per informazioni, contattare il 346865863), quella del Laboratorio di teatro fisico si svolge nella mattina di ogni lunedì dal 12 luglio al 9 agosto (per informazioni e per partecipare, scrivere a gio.berretta@libero.it). Il programma completo delle attività, con date, orari e luoghi, è disponibile sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.parentucelli-arzela.edu.it/index.php.