A Roma intitolata una sala a Pino Meneghini

Sarzana - Val di Magra - In attesa di vedere una piazza o una strada intitolati a Pino Meneghini, intellettuale sarzanese contemporaneo, scomparso pochi giorni prima del Natale di quattro anni fa, una sala a lui dedicata c’è già, nel cuore della ‘Roma bene’. A viale Parioli 56, nella sede del Gruppo The Skill, una delle sale riunioni è dedicata alla sua memoria. L’iniziativa è dell’amministratore di The Skill, Andrea Camaiora, legato a Pino Meneghini da un’amicizia molto forte: «Ci sembrava giusto dedicare la ‘sala verde’ della nostra società alla memoria di un comunicatore e intellettuale vero, autentico, rotondo, che mi ha insegnato tantissimo. Ringrazio i figli di Pino, Andrea e Paolo, per aver accolto da subito con affetto e favore la mia iniziativa e mi pare giusto darne notizia in questi giorni, poco prima della ricorrenza del 21 luglio 1921, cui lo Storico Meneghini ha dedicato tempo e sacrificio. È per me anche difficile spiegare quanto Pino fosse un uomo di pensiero sovradimensionato rispetto a Sarzana, una persona colta, senz’altro, arricchita da un’esperienza politica che gli ha permesso di avere una visione completa della complessità dei problemi del mondo. Una persona che aveva anche un profondo senso dell’umanità, della carità, dell’amicizia e che non viveva di pregiudizi, pur avendoli come chiunque. Un amante di tutte le cose belle della vita. È stato nel tempo persona ascoltata, talvolta più talvolta meno, da figure politiche rilevanti della storia recente della nostra città: Lorenzo Forcieri, Corrado Peroni, Massimo Caleo, Alessio Cavarra. Ora a Roma la ‘Sala Meneghini’, impreziosita anche dai libri scritti da Pino, dà il benvenuto ai visitatori ed è luogo di incontro con personalità di calibro nazionale che visitano il nostro Studio di comunicazione e che si interessano al nome del luogo che li ospita. Una scelta apprezzata, perché cerca di testimoniare un profondo senso di gratitudine a Pino, ma in generale a tutti coloro i quali, nella vita di ciascuno di noi, ci hanno insegnato qualcosa e ci hanno aiutato a crescere. Una scelta anche coerente con l’aria che si respira a The Skill, visto che – specialmente quando salgono tensione e toni, nella concitazione del lavoro – la lingua con la quale si comunica abitualmente è il Sarzanese e, da Venezia a Ragusa, tutti i colleghi hanno imparato almeno a comprenderlo…».