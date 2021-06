A Montecarlo un riconoscimento per l'olio castelnovese dell'azienda agricola Belfiore

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuta sabato 5 giugno nel Principato di Monaco la giornata di premiazione della 5°edizione del Concorso 'Montecarlo Master of Olive Oil Contest 2021', al quale hanno partecipato ben 170 Oli provenienti da tre continenti e, per il primo anno, produttori di comuni Bandiera Arancione.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Monaco e l’Associazione Comuni Bandiera Arancione, ben 21 i Comuni Arancioni partecipanti, con oltre 50 aziende, tra cui la Belfiore di Castelnuovo Magra, che ha ottenuto il riconoscimento di HQS (High Quality Standard) per l'olio monovarietale Razzola.

Un attestato che per l'amministrazione comunale rappresenta "un riconoscimento per il lavoro e l’impegno di questa giovane realtà agricola a conduzione familiare, erede di tre generazioni di olivicoltori, che contribuisce a promuovere le tradizioni e il patrimonio del territorio quali sono i prodotti tipici locali".