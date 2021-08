A Marinella arrivano anche i cani-bagnino

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana con determinazione n.690 a firma del settore economico-finanziario ha implementato il servizio di salvataggio nel tratto di arenile compreso tra la colonia “Associazione Kinderheim Sport e Natura” e il “Bagno Roma” per i tre fine settimana centrali di agosto e più precisamente per i giorni 7, 8, 14, 15, 21 e 22 agosto 2021, al fine di garantire maggiore sicurezza sulla spiaggia proprio nei giorni di maggiore affluenza dei bagnanti.



Il servizio è stato affidato alla “Scuola Max Toscana cani salvataggio nautico” che ha confermato la disponibilità di due unità cinofile addestrate a intervenire in caso di necessità in aggiunta al servizio di salvataggio già in essere.