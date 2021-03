A Luni raccolti generi alimentari con l'iniziativa "Scuola solidale"

per le famiglie in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - Grande risposta a Luni per la raccolta alimentare “scuola solidale” promossa dall'istituto comprensivo di Ortonovo in occasione delle prossime festività pasquali. Nei giorni scorsi la direzione dell'istituto aveva invitato le famiglie a portare a scuola alimenti da donare poi alla Caritas del Comune per le persone bisognose.

Alla fine sono stati riempiti due furgoncini di generi ai quali sono stati aggiunti anche quelli messi a disposizione dal Conad di Castelnuovo Magra. Una grande prova di solidarietà per la quale l'istituto ha ringraziato tutti i partecipanti e la Caritas di Isola ai quali è andato anche il plauso dell'amministrazione comunale.