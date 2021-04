A Luni completata vaccinazione over 80, Silvestri: "Pronti a proseguire"

Sarzana - Val di Magra - Oggi è terminata la campagna vaccinale contro il Covid-19 a favore degli over 80? svoltasi presso la sede dell'Oratorio della Chiesa del Preziosissimo Sangue di Luni-Caffaggiola. Risultavano dagli elenchi anagrafici 813 persone aventi diritto, con la campagna sono state vaccinate le 610 persone che ne hanno fatto richiesta. Sono invece 72 quelle che hanno richiesto la vaccinazione domiciliare per le quali Asl5 sta provvedendo all'organizzazione del servizio.

Il Sindaco e l'Amministrazione comunale "ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo ottimo risultato a partire dalla dott.ssa Paola Rossi assime al personale di Asl 5, il parroco don Carlo Cipollini che ha concesso la struttura per la vaccinazione, i medici volontari (dott. Bui, dott. Cecchinelli e dott. Boselli) che si sono prestati a favore della cittadinanza, il personale della protezione civile del Gruppo Comunale di Luni, la Pubblica Assistenza di Luni ed il personale comunale, il tutto sotto la direzione ed il costante coordinamento del Comandante della Polizia Locale Dott. Marco Monfroni del dirigente della Segreteria Generale dott. Matteo Magnani e della dirigente del settore lavori pubblici Arch. Claudia Donati".



“Il più grande complimento che ci è stato fatto dai cittadini - osserrva il sincaco Silvestri - è stato quello di aver trovato una organizzazione quasi “militare”. Abbiamo dimostrato di essere capaci a organizzare una cosa così delicata e qualora la Regione volesse proseguire su questo modello comunale non saremmo disponibili a fornire tutto il supporto. Asl può delocalizzare servizi evitando ingorghi nei centri vaccinali e risparmiando sul personale”.



Tutti coloro che non hanno aderito alla campagna comunale o coloro che vogliono vaccinarsi, in relazione alle rispettive fasce di età, possono procedere con le prenotazioni dei vaccini solo ed esclusivamente secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria a cui si rimanda. Per avere tutte le informazioni e per essere sempre aggiornati accedere al sito: www.regione.liguria.it