A Luni Mare il Trofeo nazionale Aics di pattinaggio artistico

Sarzana - Val di Magra - La prima tappa ligure del Trofeo nazionale Aics di pattinaggio artistico è prevista per il 9, 10 e 11 aprile a Luni mare. Come sempre, il Luni mare sporting club ospiterà la manifestazione nel piu' rigoroso rispetto delle normative anticovid. L'unico rammarico sarà non veder gareggiare i più piccoli perchè non previsti dal DPCM in vigore. Noi ribadiamo che i bambini hanno bisogno più che mai di fare attività sportiva, di aggregazione e di sana competizione. Auspicando che tutto questo si possa riavere al più presto, attendiamo i nostri atleti che arriveranno per l'occasione dalla Liguria e dalla Toscana.