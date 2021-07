A Castelnuovo riparte distribuzione sacchetti della differenziata, poi sarà automatica

Sarzana - Val di Magra - Dopo un lungo stop dettato dall'emergenza sanitaria e dalla conseguente chiusura al pubblico degli uffici comunali, a Castelnuovo Magra riprende dalla prossima settimana la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata. Lunedì 2 agosto il vicesindaco con delega all'ambiente Luca Marchi e la responsabile Stefania Ambrosini saranno in piazza Querciola nel centro storico dalle 16 alle 19, mentre martedì 3 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 saranno al centro sociale di Molicciara. Mercoledì 4 agosto infine la distribuzione avverrà a Vallecchia dalle 16 alle 19. Il ritiro sarà possibile anche negli uffici di via Canale nelle giornate di giovedì 5, martedì 10 e giovedì 12 agosto dalle 9 alle 12.

Sarà possibile ritirare i sacchetti per seco, plastica e organico, in qualunque delle date indicate indipendentemente dalla zona di residenza, e sarà necessario comunicare il nome dell'intestatario della Tari. Sarà inoltre possibile anche delegare un vicino per il ritiro dei sacchetti.



“Oltre al Covid – spiega Marchi – c'è stata anche la necessità da parte del Comune di acquistare in proprio i sacchetti poiché il gestore non riusciva a garantirci la fornitura. Lo abbiamo fatto ad un prezzo inferiore ma questo ha comportato un disservizio per alcuni mesi di cui ci scusiamo con la popolazione. Per soddisfare le esigenze delle circa 3.100 utenze Tari abbiamo quindi scelto di ripartire con questa distribuzione itinerante dei rotoli per non creare troppi assembramenti per poi proseguire qui in Comune. Obiettivo è di darne più possibile in questa fase per poi stabilire un giorno settimanale in seguito. L'obiettivo – conclude – è quello di avere un distributore automatico entro la fine dell'anno”.