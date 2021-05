A Castelnuovo Magra altri buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuovo Magra erogherà buoni spesa a coloro che si trovano in situazione di assoluta necessità, conseguente agli effetti dell’emergenza da COVID-19. "Si tratta di una iniziativa giunta alla terza edizione dall’inizio della pandemia - spiega l'assessore ai servizi sociali Arianna Bonvini - che ha effettivamente sostenuto il tessuto economico del nostro territorio. Ad oggi sono già stati erogati aiuti per oltre 70.000 euro. Ringraziamo il gruppo comunale di Protezione Civile e l’ufficio “Servizi Sociali” del nostro Comune per l’ottima organizzazione di questo importante servizio".

Per richiedere il contributo occorre presentare domanda compilando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale dell'Ente o presso l’Ufficio di Polizia Locale da trasmettere con le seguenti modalità:

- mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail: comune@comune.castelnuovomagra.sp.it;

- consegna in apposito contenitore posto presso la sede della Polizia Locale - Centro Commerciale “La Miniera” - dalle ore 9.00 alle 12.00 di ogni giorno, tranne la domenica (per coloro che non dispongono di strumenti di comunicazione elettronica).

I buoni spesa possono essere utilizzati presso il supermercato presente sul territorio comunale e nei negozi convenzionati con il Comune di Castelnuovo Magra. Gli importi del contributo sono determinati in ragione della numerosità del nucleo famigliare.

Si ricorda che le domande saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo e accolte fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



Per ogni informazione utile consultare il sito istituzionale www.comune.castelnuovomagra.sp.it