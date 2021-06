2 Giugno a Sarzana, deposta corona d'alloro in piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - Per il secondo anno consecutivo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, la festa della Repubblica si è celebrata a Sarzana senza cerimonie aperte al pubblico. Il sindaco Cristina Ponzanelli e il presidente del consiglio comunale Carlo Rampi, alla presenza delle autorità locali della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Marina Militare, hanno comunque deposto una corona dall'oro ai caduti presso il monumento di Piazza Matteotti.

“Che sia un 2 giugno - ha dichiarato Ponzanelli - simbolo di una Nazione che non si arrende e che rinasce, come 75 anni fa. Viva la Festa della Repubblica e viva l’Italia”.