"Via Torrione Stella chiusa causa lavori, disagi per residenti e attività"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo essere stato un'ora in coda con il passaggio chiuso, sono stato costretto a chiamare i Carabinieri, si è creata una situazione assurda”. Così il titolare di un'attività vicina a Piazza Matteotti che questa mattina non ha potuto transitare in auto in via Torrione Stella Nord a causa del cantiere aperto nei giorni scorsi per la sistemazione della pavimentazione.

“Chi ha autorizzato i lavori – spiega a CdS – non ha pensato che con la presenza del mercato del giovedì sarebbe stato impossibile per i residenti accedere a parcheggi, ristoranti o altre attività. Sono riuscito a passare solo dopo aver avvertito i militari che a loro volta hanno chiamato in Comune ma è stata una giornata di disagi, anche lavorativi, per tutti. Ho spiegato la situazione a chi si è presentato – conclude - sarebbe stato più semplice interrompere i lavori durante il mercato e riprenderli domani perché così ci siamo ritrovati senza la possibilità di muoverci”.