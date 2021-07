'Sicurezza urbana integrata', convegno organizzato dalla Polizia locale di Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - La Polizia locale di Santo Stefano di Magra, con a capo il Cmandante dott. Maurizio Perroni, per martedì 13 luglio dalle 9.30 alle 11.30 nella sala consiliare alla ex Vaccari, organizza un il convegno “Sicurezza Urbana Integrata”. La conferenza sarà riservata ai Comandanti delle Polizie locali, ai sindaci ed agli assessori alla Sicurezza che potranno aderire gratuitamente come ospiti. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, tale protezione ha visto un interesse crescente da parte degli enti locali, soprattutto in forza del principio di Responsabilizzazione che obbliga i titolari ad implementare misure tecniche, organizzative ed informatiche adeguate. Un aspetto, spiegano i promotori, ancora poco esplorato nelle attività di formazione riguarda i trattamenti delle Polizie Locali, ed in particolare gli impianti di controllo del territorio che sono oggetto di continui e ripetuti interventi di potenziamento e sviluppo e che sono oggetto di finalità ulteriori rispetto a quelle disciplinate da detto Regolamento e cioè dalla Direttiva polizia 2016/680, recepita con nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 51/2018 e dalla normativa di settore afferente. In tale contesto, in questo convegno gli organizzatori ravvedono la possibilità di un incontro formativo in presenza che, facendo tesoro anche delle numerose attività erogate in materia dal gruppo di ricerca Sicurezza urbana integrata, coordinato dal relatore Dott. Stefano Manzelli, permetta agli operatori una lettura aggiornata e strutturata del diritto vivente con particolare riferimento alle ultime novità intercorse in materia. In particolare saranno trattati: videosorveglianza e privacy; La tutela delle città ed il corretto trattamento dei dati; l’importanza del Regolamento comunale e del Patto per la sicurezza; la Valutazione di impatto privacy (obbligatoria); l'accesso ai filmati ed i diritti degli interessati; le nomine, gli atti interni e la formazione obbligatoria degli operatori; fototrappole, body cam e droni, attenzione al furto dei dati.

"Un argomento di sicuro interesse per tutti i colleghi Comandanti e per le loro Amministrazioni – riferisce il Comandante Perroni che continua – soprattutto in virtù dell’importanza che hanno ormai assunto le telecamere di videosorveglianza collocandosi di sicuro incontrastate al primo posto quando si parla di indagini. Anche la nella realtà di Santo Stefano di Magra, la quasi totalità delle indagini che conduciamo sia in ordine ad illeciti di carattere penale e sia di carattere amministrativo, viene conclusa grazie proprio alle telecamere di videosorveglianza. L’installazione e la gestione di questi apparati – conclude il Comandante Perroni – necessita quindi di un’approfondita conoscenza anche in seno a quelle che possano essere le problematiche derivanti da un errato utilizzo dei dati".

Il termine per potersi iscrivere è venerdì 09 luglio 2021 e sarà consentita la partecipazione ad un numero massimo di 30 iscritti. Per poter partecipare è necessaria una pre-iscrizione chiamando il 329.7303650 oppure inviando mail a sicurezzaurbanaintegrata@gmail.com