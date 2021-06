“Sferruzza in Rosa”: Sarzana al fianco di Airc con la realizzazione di sciarpe per la raccolta fondi

Sarzana - Val di Magra - E’ bene mettersi subito al lavoro cosicché non farsi trovare impreparati e dare il proprio contributo alla ricerca contro il cancro.

“Sarzana di tinge di Rosa-Sferruzza per Airc” è l’iniziativa dell’Associazione Fili di Luna di Sarzana, Knit Café in collaborazione con Airc e il Comune di Sarzana, che si terrà nella nostra città dal 1° al 31 ottobre.



Per questo, entro il prossimo 15 settembre, chi vuole aderire all’iniziativa dovrà consegnare all’Associazione Fili di Luna la sciarpa che avrà realizzato, tassativamente di tonalità rosa e della lunghezza di 160 per 30 centimetri.



Le sciarpe saranno confezionata in buste trasparenti ed etichettate dalla organizzatrici e successivamente potranno essere “acquistate” tramite donazione in favore di Airc e della lotta contro il cancro.



Per maggiori informazioni: Lucia 3398216585 – Loredana 3463200620 – Patrizia 3391455166