'Road to Rome', la Val di Magra attende i pellegrini

Sarzana - Val di Magra - La carovana di Road to Rome 2021 si appresta a toccare la nostra provincia. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione europea delle Vie Francigene per il ventennale del sodalizio, vede i pellegrini scambiarsi il testimone lungo i 3.200 chilometri del celebre itinerario che unisce Canterbury con Roma (arrivo previsto il 10 settembre) e questa con Santa Maria di Leuca (18 ottobre). Venerdì prossimo, 20 agosto, ecco che i camminatori – un gruppo di sei persone, tre delle quali blogger – affronteranno la tappa Aulla-Castelnuovo Magra. In tarda mattinata l'arrivo a Ponzano Superiore, dove saranno calorosamente accolti delle istituzioni comunali e dal locale Comitato Folkloristico, che offrirà ai viandanti un pranzo nel centro storico del paese. Non mancheranno ovviamente le tipicità come la Scherpada, la celebre torta salata di Ponzano, e prodotti di aziende locali quali l'olio di Lucchi e Guastalli e il vino dell'azienda agricola Zangani. Mentre a Castelnuovo, destinazione della tappa, Palazzo civico si è occupato di organizzare l'ospitalità in una struttura ricettiva e farà conoscere il paese ai visitatori, con visita alla Torre dei vescovi, dove è allestita una mostra dedicata alla memoria dell'architetto Duranti, e cena a Vallecchia.



Intanto oggi i pellegrini arrivano a Pontremoli. “Pontremoli, come anche Filattiera, Villafranca e Aulla – ricordano dal Comune -, fa parte dei comuni fondatori dell’Associazione Europea della Via Francigena e, da sempre, sostiene non solo l’importanza culturale del tracciato, ma anche la rinnovata valenza che il cammino sta svelando ai tanti pellegrini del terzo millennio, attratti dalla possibilità di conoscere e guardare, assaggiare e portare con sé le radici di un territorio che, da sempre, rafforza il nostro essere cittadini d’Europa”. L'occasione per incontrare e salutare la delegazione avrà luogo nella Piazzetta della Pace (interna al Palazzo Comunale) alle 17.30. “Sarà l’occasione – proseguono dal Comune - per presentare loro la storia di Pontremoli, unico comune che nel diario di Sigerico presentava ben due tappe, ma anche per favorire l’incontro fra gli abitanti del territorio che, affascinati dal transito sempre più cospicuo di pellegrini, potranno avere l’occasione di capire sempre meglio i tanti perché del cammino e, nello stesso tempo, ciò che noi come territorio possiamo fare per rendere tale tracciato sempre più significativo anche per la nostra quotidianità". Alle ore 19,00 è prevista una visita straordinaria al museo delle Statue Stele; a seguire, dalle ore 21.00 nella Piazzetta della Pace (interna al Palazzo Comunale), si terrà il concerto 'Intramontabili' con i classici della canzone italiana interpretati da Lucia Marchi con musiche a cura di Massimo Azzarini. Mentre domani i viandanti arriveranno ad Aulla, dove, nel chiostro di San Caprasio alle 21, i pellegrini saranno accolti con un concerto di canti religiosi e profani medievali, a cura di Amici di San Caprasio , Pro Loco Città di Aulla, Pro Loco Caprigliola , Proloco ViviAmo Albiano e La Quercia d'Oro.



Con Road to Rome, l'Associazione europea delle Vie Francigene “si propone di promuovere la ripartenza, dopo il periodo di pandemia, del turismo sostenibile, culturale, responsabile della Via Francigena e dei cammini d’Europa, nonché di supportare il prestigioso obiettivo della candidatura della Via Francigena a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO – si legge sul sito dell'organizzazione -. L’iniziativa intende sensibilizzare Ministeri e autorità dei quattro Paesi attraversati (Italia, Svizzera, Francia, Regno Unito), le autorità regionali e le istituzioni religiose. Il Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again! permetterà anche di verificare lo stato del percorso, mettendo in luce eccellenze ed eventuali carenze e proponendo miglioramenti, per dar risalto ai singoli tratti regionali. Insomma, un viaggio che vuole aggregare e unire i territori europei, facendo conoscere nel mondo le bellezze della Via Francigena”.