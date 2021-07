'Rifiuti free', Legambiente premia Luni

Sarzana - Val di Magra - Legambiente ha riconosciuto a Luni il primato del miglior Comune “Rifiuti Free” della Liguria nella categoria dei comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti. “Il Comune di Luni - scrive Legambiente nella lettera inviata all'ente - nell'ambito territoriale della Regione Liguria e per la categoria demografica di appartenenza stabilita dal concorso 'Comuni Ricicloni', si è classificato al primo posto della speciale graduatoria dei comuni 'Rifiuti Free', nei quali ogni cittadino produce meno di 75 kg all'anno di rifiuto secco indifferenziato destinato a smaltimento. Nel complimentarci vivamente per il risultato raggiunto, abbiamo il piacere di inviarvi la targa quale riconoscimento per il lavoro svolto insieme alla cittadinanza.”



L’Amministrazione di Luni sottolinea: "È ovviamente un risultato prestigioso di cui andiamo fieri conseguito grazie all’aiuto di tutti i cittadini. Con i loro atteggiamenti virtuosi la comunità ci ha aiutato a limitare la produzione di rifiuti e contemporaneamente anche ad aumentare, sempre di più, le percentuali della raccolta differenziata. Obiettivi raggiunti che ci auguriamo - come auspica Legambiente - non cambi ma, anzi, vadano a migliorare per contribuire a un Italia sempre più sostenibile".



Il dossier dell'indagine “Rifiuti Free” è scaricabili dal sito www.ricicloni.it