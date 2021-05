"Resort 5 stelle nell'ex colonia, ricadute positive su tutto il territorio"

Sarzana - Val di Magra - “Vogliamo realizzare un resort 5 stelle di alto profilo rispettando la storia della colonia". Lo afferma Ray Lo Faso, direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella che dalle 16 di oggi, salvo complicazioni, è proprietario dell'ex colonia Olivetti di Marinella (QUI).

"Dal punto di vista architettonico - aggiunge - verrà fatta una ristrutturazione filologica che terrà conto dei più elevati standard qualitativi per ciò che concerne le strutture 5 stelle, che sarà curata dall’architetto del Gruppo Bulgarella Giuseppe Cosentino”.

Un’operazione simile a quella realizzata all’ex colonia Vittorio Emanuele II a Calambrone, in provincia di Pisa, dove è nato il Toscana Charme Resort. “L’opera di recupero dell’ex colonia Olivetti –assicura Lo Faso– oltre alla riqualificazione del bene avrà una ricaduta positiva su tutto il territorio in termini di occupazione, di presenze turistiche, di indotto e di immagine”.

Il Gruppo Bulgarella ha deciso di acquisire la struttura anche grazie ai lavori che sono stati svolti nel territorio, in particolare quelli alla foce del torrente Parmignola. “Non possiamo che ringraziare la Regione Liguria, il Comune di Sarzana e Arte Genova, con i quali abbiamo già avviato le interlocuzioni per iniziare quanto più velocemente i lavori. Nelle prossime settimane organizzeremo una conferenza stampa per presentare il nostro progetto”, conclude Ray Lo Faso.



Nato nel 1902, il Gruppo Bulgarell dagli anni 70’, grazie all’intuizione del presidente Andrea Bulgarella, si occupa del recupero di edifici storici in tutta Italia, dove vengono realizzate importanti strutture ricettive. Tra le strutture turistiche di proprietà del Gruppo Bulgarella, ci sono, tra le altre, I Monasteri Golf Resorta Siracusa, I Mulini Resort, La Tonnara di Bonagia e La Venere di Erice a Trapani, il Grand Hotel Palazzo a Livorno, Il Toscana Charme Resort a Pisa e il Grand Hotel Misurina a Belluno, per un totale di oltre 30 strutture turistiche dislocate in 4 regioni.