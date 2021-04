"Progetto delle biomasse forse è meno appariscente di piazze e giardini"

Sarzana - Val di Magra - "Rispetto a dieci giorni fa è più che raddoppiata la quantità di legname accatastato a Bocca di Magra, malgrado tutti i giorni privati cittadini per fortuna vadano a portare via intere macchinate di legname". Lo scrive Gianni Torri della Cooperativa di comunità Terre del Magra che in merito all'area amegliese sottolinea: "Bocca di Magra praticamente ha poco litorale, una spiaggia pubblica, una privata oltre alle scogliere, possiamo notare le enormi quantità di materiale legnoso recuperato.

Pensiamo adesso al litorale partendo da Fiumaretta fino a Marinella, possiamo immaginare quanto sia la, quantità di legname e lasciamo a voi le considerazioni. Se nel 2019 o al limite nei primi mesi del 2020 gli enti pubblici si fossero attivati per fare partire il progetto 'cocofarm 2021' oggi non saremmo a parlare di come smaltire tutta questa montagna di legna.

Visto questo accanimento a non voler prendere in considerazione un progetto di economia circolare ed utile al territorio, ad aziende ed enti pubblici, il dubbio ci viene spontaneo che oltre a voler mettere il bastone tra le ruote alla nostra cooperativa non sia il fatto che questo progetto non sia appariscente e d'effetto come una piazza od un giardino?"



"Lasciamo la risposta o speriamo che si apra una seria discussione sul perché non si ritiene utile questa idea di utilizzo della biomassa già utilizzata da anni con successo anche in comuni non molto distanti dal nostro. Si possono attingere a finanziamenti europei che rischiano di essere perduti o statali, ma noi preferiamo buttare via soldi pubblici per smaltire in discarica tutto ciò. Noi a differenza degli enti indipendentemente da chi governa siamo per aiutare e collaborare, arrivando anche a ricercare forme di autofinanziamento pur di fare partire il progetto cocofarm 2021.

Abbiamo avviato da poche settimane una forte collaborazione con la piattaforma internazionale Fairbnb.coop e grazie al crowdfunding turisti che passeranno le loro vacanze in questo anno e nel prossimo nella nostra provincia di La Spezia una percentuale della provvigione pagata alla Fairbnb.coop verrà devoluta al nostro progetto biomasse. Tralasciamo il fatto - conclude - che quell'area sta purtroppo diventando una discarica per i cittadini incivili".