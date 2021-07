"Pedoni e automobilisti penalizzati, amministrazione faccia tagliare rami"

Sarzana - Val di Magra - “Sono anni che richiedo il taglio di arbusti e rovi che si protendono per la strada di Via Arenaad Ameglia e che penalizzano notevolmente i pedoni e coloro che vanno in bici oltre agli automobilisti. Per non prendere rami spinosi in viso, bisogna spostarsi e andare al centro della carreggiata. Tale situazione e’ resa ancora piu’ marcata e pericolosa da anni di incuria da parte del proprietario e della amministrazione che a fronte di richieste reiterate negli anni oltre a qualche verbale nulla ha fatto per costringere il proprietario a tagliare o utilizzare i poteri straordinari che ha il sindaco nel far tagliare ed addebitare il tutto al proprietario.Quindi assessori Signori Bernava e Cadeddu almeno a fine mandato lasciate traccia del vostro passaggio. Cordiali saluti".



(mail firmata)