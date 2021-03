"Luni è città, per valorizzarla serve contributo dei cittadini"

Sarzana - Val di Magra - Dopo la firma di Mattarella che nei giorni scorsi ha concesso con il titolo di “città” al Comune di Luni (QUI) oggi è arrivata anche quella del Prefetto della Spezia Inversini che ha notificato al sindaco Silvestri e alla vicesindaco Moretti il decreto che autorizza l'utilizzo del nuovo titolo. "Desideriamo innanzitutto ringraziare tutti coloro che, a vario livello, sia all'interno che all'esterno del consiglio comunale ci hanno aiutato nella predisposizione della relazione - commentano non senza emozione i due amministratori - indispensabile per spiegare le ragioni storiche, culturali, paesaggistiche, economiche ed ambientali In virtù delle quali abbiamo chiesto la concessione del titolo di città".



"Siamo consapevoli - aggiungono - che questo ambizioso riconoscimento per noi rappresenta un impegnativo punto di partenza, in quanto l'ulteriore ritorno di immagine che il titolo porterà per il nostro territorio, è abbinato alla scommessa di saper valorizzare tutte le opportunità che il territorio stesso può offrire, al fine di farne conoscere il valore e le potenzialità, e contribuire alla ripresa dell’economia al termine di questo drammatico periodo. Questa scommessa – concludono Silvestri e Moretti – dovrà essere giocata non soltanto dall'amministrazione ma da tutti i cittadini chiamati a dare il loro piccolo contributo per mantenere il territorio pulito, accogliente e ospitale. Avanti tutti insieme!".