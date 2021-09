"Barbero e Montanari non hanno ridotto la gravità di quanto avvenuto in Istria"

Sarzana - Val di Magra - "Esiste una giornata nazionale dedicata alle vittime delle stagi nazifasciste in Italia? La risposta è no, non esiste. Ci sono commemorazioni che per ogni singola vicenda vengono celebrate nel giorno della ricorrenza. Abbiamo anche un prestigioso atlante della stragi nazifasciste italiane che conta circa 24000 vittime ma nessuna giornata è loro dedicata. Li ascriviamo alla giornata della memoria del 27 gennaio? Ma il giorno del ricordo è cosa a sé e riguarda tutte le genti oggetto della cosiddetta 'soluzione finale', non le migliaia di persone cadute a Marzabotto, Sant'Anna o alle Fosse Ardeatine. Abbiamo il Giorno del Ricordo, 10 febbraio, commemorazione nazionale nel 2004 dedicato alle vittime delle foibe. Ed è sulla giornata del ricordo che si scatena la peggior politica e lo fa attaccando storici e intellettuali che sono colpevoli di voler demistificare una aberrante strumentalizzazione della vicenda giuliano dalmata. Per essere chiari, nè Montanari in primis nè Alessandro Barbero hanno ridotto la gravità di quanto accaduto in Istria ma hanno denunciato con forza l'uso politico della peggior destra della vicenda.

E ahimè la reazione rimanda al Ventennio: richiesta da dimissioni da rettore per Montanari, cacciata dal Festival della Mente per Barbero. E' molto preoccupante la macchina del fango che si sta muovendo nei confronti di storici e intellettuali la cui onestà è indiscutibile, ed è grave soprattutto nei confronti delle vittime di quelle vicende le cui sofferenze diventano abietto strumento politico. Le vicende Istriane pesano, eccome e devono essere oggetto di grande e intensa riflessione; ma solo uno sciocco non vedrebbe la volontà maldestra di fare pari e patta con le mostruosità del nazifascismo e questo nessun storico o intellettuale degno di questo nome lo permetterà mai; non si compensano le vicende storiche tantomeno quelle di questo tipo. Accuse di negazionismo, revisionismo che caso mai appartengono a un'area politica che non ha mai speso una parola critica nel confronto del fascismo ma che su altre vicende tengono i fari ben accesi. Da anni nelle scuole per le Giornata della Memoria e del Ricordo si svolgono attività in merito e nessuno ha paura di parlare di tante verità spesso scomode. Non c'è paura nell' affrontare i fatti per quello che furono; ma vederne la manipolazione e nello stesso tempo attaccare in modo volgare chi cerca di proteggere gli stessi fatti dalla strumentalizzazione politica, quello ci piace proprio poco. Aspettiamo intanto che venga istituzionalizzata una giornata nazionale dedicata alle vittime degli eccidi del nazifacismo, non per polemica becera naturalmente ma semplicemente perchè è giusto".



Prof. Alessandro Palumbo, IIS Parentucelli Arzelà