"Bando per le spiagge libere di Marinella appena avremo indicazioni su norme nazionali"

Sarzana - Val di Magra - “Avremo ancora spiagge libere pulite, fruibili a tutti e contingentate secondo le norme imposte della pandemia”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che a margine della presentazione odierna del bilancio 2021 del Comune ha parlato anche della situazione del litorale in vista della prossima stagione. “Stiamo ancora attendendo indicazioni precise da parte del Governo per capire come muoverci ma visto che l'anno scorso è stato fatto a costo zero per le casse dell'ente saremo felici di rifarlo anche questa estate”.

Quanto ai bandi di gestione – alla luce anche delle tante polemiche della scorsa stagione balneare – l'assessore al bilancio Baroni ha sottolineato: “Non appena avremo indicazioni sulle norme nazionali e statali ci attiveremo. L'esperienza dello scorso anno è stata positiva anche se da rivedere e sistemare. L'obiettivo resta quello di replicarla migliorandola anche se abbiamo già stanziato oneri per pulizia e gestione”.



Infine il sindaco ha ribadito la propria posizione sul tema dei detriti portati sulle spiagge dal Magra: “I costi di smaltimento, cosa ben diversa dalla pulizia, hanno un impatto importante sia sul nostro bilancio che su quello di Ameglia, importi che rientrano nel blocco della Tari. Sullo smaltimento credo di aver stabilito in Ato il princpio che ci produe rifiuti contribuisce anche alle spese perché ciò che viene portato dal Magra arriva anche dai comuni che ne sono interessati. Aupisco – ha concluso che tale principio di equità sia siglato in maniera chiara”.