"Amministrazione reintroduca lo 'scarrabile' per scoraggiare abbandoni di rifiuti"

Sarzana - Val di Magra - "C'era una volta il servizio dello scarrabile, una prestazione a disposizione dei cittadini, un servizio utile per la cittadinanza che, volendosi disfare degli ingombranti, sfalci e non, poteva “lasciare” questi rifiuti all'interno dei contenitori che venivano posizionati, dal sabato alla domenica di ogni mese, a rotazione nei quartieri e venivano poi ritirati dall'ACAM. C'era una volta (in altri Comuni, il Servizio è attivo), come dicevamo, perché ormai questo servizio non viene più espletato da tempo sul territorio sarzanese. E allora Amministrazione, richiediamo nuovamente questa utile prestazione ad ACAM: chissà che non sia un'iniziativa che scoraggerà chi abbandona ingombranti e pattume e che si riducano le discariche sul territorio".



Il Cittadino Sarzana.