"Ad Arcola 910 tonnellate di organico in un anno, serve educazione alimentare"

Sarzana - Val di Magra - Raccolta differenziata al 72.3 per cento nel 2019, al 75.1 nel 2020. E la media dei primi tre mesi del 2021 dice 76.8. Numeri comunicati con soddisfazione ieri in consiglio comunale dall'assessore all'Ambiente del Comune di Arcola, Salvatore Romeo, che ha fatto una serie di riflessioni partendo da alcuni dati relativi alla raccolta rifiuti. “Nel 2020 – ha osservato - ci sono state 910 tonnellate di organico raccolto: questo fa riflettere sullo spreco che avviene nelle nostre case. Magari, da parte dell'amministrazione ma anche di tutti gli enti interessati, si potrebbero attivare davvero delle campagne di educazione alimentare e anche sul modo di fare la spesa. Altro dato che impressiona, quello dei medicinali scaduti: nel 2020 ne sono stati raccolti 475 chili, cosa che la dice lunga sul tipo di società che siamo, sull'abuso che facciamo di questi prodotti e magari anche sul confezionamento che viene adottato, perché se la terapia è di una settimana ma la scatolina contiene farmaco per 15 giorni, metà finisce nel cassetto e poi viene buttato. Altro dato rilevante: 310 chili di pile stilo, valore significativo in merito alle tecnologie che utilizziamo”.



(foto di repertorio)