Zaniolo si allena a Pontremoli in vista del ritorno in campo

Lunigiana - Poteva essere anche la sua l'Italia che sta affrontando il campionato europeo. E invece la sorte ha voluto diversamente per Nicolò Zaniolo, che ormai da quasi un mese lavora a Pontremoli presso il Kinemove Center per prepararsi in vista della prossima stagione. Sarà quella della rinascita per il talento spezzino della Roma, da mesi fermo dopo il secondo grave infortunio della carriera alle ginocchia.

A lui pensa Giannicola Bisciotti, autorità nel campo del recupero infortunati che in passato ha rimesso in sesto campioni del calibro di Ronaldo, Materazzi, Verratti Maxwell, Coco, Ventola, Serena, Pasquale, Adani e tanti altri. Zaniolo rimarrà in zona fino al 28 giugno, poi risponderà il 6 luglio alla chiamata della Roma per il raduno a Trigoria. I giallorossi potrebbero poi salire in montagna per il ritiro estivo in vista dell'esordio in Conference League.