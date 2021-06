Lunigiana - Un successo la presentazione della rinnovata rete sentieristica di Caprigliola, organizzata per oggi dalla comunità locale e dal sodalizio Sentieri Liguri Apuani. Camminando o in mountain bike, i partecipanti all'open day, un'ottantina, hanno potuto scoprire o riscoprire l'intenso lavoro di riqualificazione operato in questi mesi.