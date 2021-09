Sui sentieri dell'Antica Lunigiana fra il mare e il lago Santo parmense

Lunigiana - Nelle città il post pandemia condiziona ancora la vita quotidiana. L’afa, lo smog, la fretta ed i problemi quotidiani sembrano non rallentare, così l’associazione dell’alpinismo lento Mangiatrekking suggerisce agli amanti del turismo verde, delle belle e piacevoli camminate in quota, sull’Appennino o sulle Alpi Apuane. Dove è possibile stare al fresco, e praticare attività salubri. Con l’ultima attività di alcuni suoi associati, guidata da esperti sportivi, Mangia Trekking ha voluto proporre agli appassionati della montagna, uno storico percorso che unisce l’antica Lunigiana da Carpio nella Provincia di Massa con il lago Santo parmense, situato in una “fiabesca” località dell’Appennino. Si tratta di un

attraversamento appenninico, che si realizza camminando tra secolari faggete per circa sei-sette ore.



Lungo il percorso si possono trovare anche punti di riparo e ristoro come ad esempio il Bivacco Tiffoni. Così, nello spirito migliore dell’alpinismo lento, che vuol valorizzare i significativi avamposti della montagna e l’enogastronomia dei luoghi, durante il percorso, gli amici del Mangia Trekking non hanno mancato di fare una piacevole sosta al lago Santo, presso il Rifugio, gestito dall’infaticabile Marcello con Martina, Michela e tutto lo staff, i quali per gli amici del Mangia Trekking preparano sempre deliziosi e squisiti piatti tipici della cucina di quota. Con queste iniziative alla portata di tutti proseguono così, in montagna, le avventure e le proposte dell’associazione Mangia Trekking indirizzate a tutti gli appassionati di quell’Alpinismo Lento fatto di sport e natura, ma anche di cultura, tradizione e sopraffina enogastronomia dei territori.