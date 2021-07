Seconda gioia in giallo per il trionfatore del Lunigiana 2016

Lunigiana - Vincitore del Giro della Lunigiana nel 2016, lo sloveno Tadeji Pogacar, trionfatore al Tour de France 2020, oggi è ufficialmente il vincitore anche dell'edizione 2021 della Grand Boucle, chiusasi oggi a Parigi con il successo di Wout Van Aert, che ha vinto in volata dopo essersi imposto anche alla cronometro di ieri e sul Mont Ventoux. Pogacar, classe 1998, dopo aver vinto all'ultimo respiro il Tour 2020, sopravanzando Primoz Roglic alla seconda crono, in questa edizione invece si è ben presto imposto come uomo più forte. Una doppietta in giallo, per il giovane campione sloveno, che certo fa sorridere anche il Lunigiana, fucina di campioni.