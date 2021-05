Prima trasferta della seconda fase per il Podenzana Volley

Lunigiana - Chissà che non sia proprio la prima trasferta, a portare fortuna al Podenzana Volley, in questa seconda fase del campionato di Serie C ligure femminile che (finora) gli ha riservato due sconfitte in casa.

A Barbarasco infatti le podenzanesi hanno subito un 3-1 da entrambe le squadre sanremesi, la Nuova Lega Pallavolo S. Remo prima, la Riviera Amadeo poi. Adesso prossimo avversario, a Genova la Serteco School, nome di certa tradizione che per la 3.a giornata di questo Girone Class ospita le rossoblù sabato prossimo 22/5. Si gioca al Palaserteco alle ore 21.

.

Per la cronaca contro la Riviera Grafiche Amadeo capitan Barbieri in costruzione con la Pinotti in diagonale, in mezzo la Bacchini e la Allegretto, di mano Francesca Leonardi e una Briglia che cresce a vista d’occhio con la Bado libero…altresì, entrate pure le giovanissime Bambini, Cesqui e Musetti. Ancora assenti, Shelila Bartoli e Jessica Leonardi, quest’ultima presente però in panchina.

Infine eccone i punteggi individuali; Barbieri 3, Pinotti 7, Allegretto 10, Bacchini 4, Cesqui 0, Leonardi Francesca 13, Musetti 0, Briglia 14, Bambini 0.

Per concludere, ecco un incoraggiamento dal “vivaio”, con la prima vittoria dell’Under 13 nel campionato di categoria. L’ “U13” podenzanese s’è difatti imposta per 2-1 al Volley Pool Levante del Lunezia, a Sarzana, schierando: Baldassini, Galleri Sara, Galleri Serena, Giannoni, Mazzoni, Mercadini, Mero, Petriccioli, Rossi, Vergassola e capitan Bongi.